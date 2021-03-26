مي سليم تنضم لقائمة المحجبات في رمضان 2021.. صورة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت النجمة مي سليم، عن الشخصية التي تقدمها في مسلسل "لحم غزال" ، ومن المقرر أن يعرض غي المارثون الرمضاني لعام 2021 ، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام- Instagram " صورة للبوستر الخاص بشخصيتها أطلت

فيه ترتدي الحجاب.

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مي سليم علي انستجرام

وعلقت مي سليم علي الصورة قائلة: "شخصية شوق من مسلسل لحم غزال، رمضان كريم".

فريق عمل مسلسل لحم غزال

مسلسل "لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، يشارك في بطولته غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، عارفة عبد الرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز.

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