أشرف زكي يعزي أهالي ضحايا قطاري سوهاج

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان القدير أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حزنه ، بعد وقوع حادث قطاري سوهاج والذي راح ضحيته 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين، وحدث في صباح اليوم الجمعة.

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ونشر عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام - Instagram " صورة من موقع الحادث، وكتب ناعيا الضحايا وداعيا لهم بالرحمة ولأهلهم بالصبر والسلوان.

حادث قطاري سوهاج

ووقع الحادث صباح اليوم، إذ اصطدم قطار ركاب رقم 157 "سوهاج- الإسكندرية"، وقطار ركاب رقم 2011 "القاهرة- أسوان" vip في مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن وفاة 32 شخصا وإصابة 114 مصاب.

مديرية الصحة بمحافظة سوهاج

ودعت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج المواطنين والأهالي بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بسرعة التبرع بالدم لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا.

وقالت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج إن المصابين بمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج التعليمي، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى طهطا، ومستشفى المراغة، بحاجة عاجلة للتبرع بالدماء لإنقاذ حياتهم، موضحة أن سيارات التبرع بالدم موجودة الآن.

وزيرة الصحة والسكان

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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