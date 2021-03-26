إليسا تعزي ضحايا حادث قطار سوهاج

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت النجمة اللبنانية إليسا عن حزنها الشديد، بعد وقوع حادث قطاري سوهاج والذي راح ضحيته 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين، وحدث في صباح اليوم الجمعة.

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إليسا تقدم التعازي لـ أهالي سوهاج

وقدمت إليسا التعازي لأهالي الضحايا والشعب المصري بأكمله، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر ،

وقالت: "حادثة سوهاج مبكية ومحزنة، مآسي لا تنتهي في بلداننا للأسف، كل التعازي للشعب المصري الحبيب ولأهالي الضحايا".

مديرية الصحة بمحافظة سوهاج

ودعت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج المواطنين والأهالي بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بسرعة التبرع بالدم لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا.

وقالت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج إن المصابين بمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج التعليمي، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى طهطا، ومستشفى المراغة، بحاجة عاجلة للتبرع بالدماء لإنقاذ حياتهم، موضحة أن سيارات التبرع بالدم موجودة الآن.

وزيرة الصحة والسكان

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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