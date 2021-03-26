جوني ديب يخسر طعنا في قضية تدينه بضرب النجمة آمبر هيرد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 07:21 مساءً - منذ 3 دقائق

رفضت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الخميس، منح الممثل الأمريكي، جوني ديب، الطعن على حكم صدر العام الماضي يدانه بضرب زوجته السابقة، آمبر هيرد.

وقال القاضيان بمحكمة الاستئناف في حكمهما “كما قلنا ليس من السهل إقناع هذه المحكمة بتغيير ما توصل إليه قاضي في محاكمة استنادا إلى مسائل واقعية تماما”، بحسب وكالة “رويترز”.

وكان قاضي المحكمة العليا في لندن، آندرو نيكول، أصدر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حكما ضد جوني ديب الذي رفع دعوى تشهير على صحيفة “ّذا صن” البريطانية لوصفه بأنه “ممن يضربون زوجاتهم”.

وبعد جلسات محاكمة استمرت 3 أسابيع، قضى نيكول بأن ديب (57 عاما) اعتدى بالضرب على زوجته السابقة، الممثلة آمبر هيرد (34 عاما) خلال علاقتهما المضطربة التي استمرت 5 سنوات، وأنه جعلها أحيانا تشعر بالخوف على حياتها.

وقال محامو جوني ديب، الأسبوع الماضي، إن الحكم الصادر بحقه “خاطئ بوضوح”، وطالبوا بالاستناد لأدلة جديدة أوضحوا أنها تظهر أن زعم هيرد أنها تبرعت بمبلغ تسوية الطلاق لجمعية خيرية “كان كذبة محسوبة ومضللة”.

لكن محكمة الاستئناف قالت إن محاكمة الصيف الماضي كانت عادلة ولم تشهد أي مخالفة للقانون.

وقالت محامية ديب إنه سيركز الآن على قضية رفعها على هيرد في الولايات المتحدة من أجل تحسين صورته أمام الجمهور.