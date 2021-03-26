"شارع سمسم" يروج للتنوع ويحارب العنصرية

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"الخليج 365" من بيروت: تعرّفوا على "إيليا و ويس"، أب وابنه من الأميركان الأفريقيين ينضمان الى الدمى في "شارع سمسم" ويقومان بدور البطولة في سلسلة جديدة تثقف الأطفال حول العرق والعنصرية.

حيث أطلق برنامج الأطفال التلفزيوني الشهير "Sesame Street"، مقاطع فيديو جديدة تهدف إلى تشجيع الحوار بشأن العنصرية مع الأطفال، وتجمع شخصياته الأكثر شهرة ودمى جديدة تمثل التنوع في الولايات المتحدة.

وقالت كاي ويلسون ستالينجز ، نائب الرئيس التنفيذي للإبداع والإنتاج في "سيسامي ووركشوب": "بصفتنا مصدرًا موثوقًا به للعائلات ، نتحمل مسؤولية التحدث علنًا عن العدالة العرقية وتمكين العائلات من إجراء محادثات حول العرق والهوية مع أطفالهم في سن مبكرة".

يبدأ العمل على تفكيك العنصرية بمساعدة الأطفال على فهم ماهية العنصرية وكيف تؤذي الناس وتؤثر عليهم. للأسف ، يأتي إعلان اليوم في وقت الخلاف العرقي والاجتماعي حيث تحتاج العديد من العائلات إلى الدعم في التحدث مع أطفالهم حول العنصرية ".

الفيديو ومدته ثلاث دقائق وهو بعنوان "Explaining What is Race?" من بطولة إيليا ، ويس وإيلمو ، هو أحدث جهد لمناهضة العنصرية في ورشة سمسم بعد قاعة بلدية سي إن إن الخاصة حول العنصرية ، والتي تم تطويرها ردًا على مقتل جورج فلويد وبريونا تيلور وأحمد أربيري وضحايا آخرين للعنف العنصري.

حيث تضمن نقاشاً بين ألمو والدميتين الجديدتين "الأب وابنه" عن لون البشرة العائد إلى الميلانين، وكذلك عن أهمية عدم السماح للاختلافات في المظهر بأن تجعل الناس ينسون أنهم جميعا ينتمون إلى الجنس البشري نفسه.

ويندرج مقطع الفيديو هذا الذي تبلغ مدته نحو ثلاث دقائق تقريباً ضمن سلسلة جديدة بعنوان “أبجديات التعليم حول العنصرية” تُعرض بعد مرور نحو عام على احتجاجات واسعة ضد الممارسات العنصرية أعقبت وفاة جورج فلويد.

كما تم عرض مقاطع فيديو كجزء من مبادرة Sesame Street in Communities التي أطلقتها ورشة عمل Sesame Workshop حيث تناقش العائلات الحقيقية خلفياتهم وخبراتهم الشخصية ، فضلاً عن الأنشطة عبر الإنترنت لتسهيل المحادثات حول الهوية.

وفي مقطع فيديو آخر من المقرر عرضه قريبا تواجه دمى تمثل شخصيات من أصل أميركي لاتيني حالة عنصرية في محل بقالة.

وتتوفر أدوات افتراضية إضافية تهدف إلى تثقيف العائلات حول العرق ومكافحة العنصرية على موقع Sesame Workshop "Coming Together".

وتعود بداية “افتح يا سمسم”، وهو سلسلة تلفزيونية أميركية، إلى عام 1969، ويعرض في أكثر من 150 دولة ويشكل نموذجا للبرامج التعليمية، حيث تعمل مجموعة من الدمى المتحركة من ابتكار جيم هنسون على تعليم الأطفال الألوان والأرقام والحروف بطريقة ممتعة ومفيدة.

ويحظى البرنامج بشعبية كبيرة تجاوزت حدود الولايات المتحدة.