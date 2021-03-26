شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة ونادية الجندى فى أحدث ظهور معاً من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمود حميدة عن صورة تجمعه مع الفنانة نادية الجندى ضمن فاعليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث نشرها حميدة من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وهى الصورة التي تعكس سنوات طويلة من الصداقة بين الثنائى تكللت في بطولة أفلام هامة بتاريخ السينما المصرية، مثل فيلم "اغتيال" و"رغبة متوحشة"، وأمن دولة"، وغيرها من الأفلام الهامة.

واكتفى محمود حميدة في تعليقه على الصورة بكتابة : "من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية".



محمود حميدة على موقع انستجرام

وتأتى صورة الثنائى معاً بعدما كشفت الفنانة الكبيرة نادية الجندى عن صورة نادرة لها مع الفنان محمود حميدة والمنتج محمد مختار، قبل أسبوع بالتحديد عبر حسابها على موقع انستجرام، وجاءت تلك الصورة من كواليس تصوير فيلم "اغتيال".

وهو الفيلم الذى عرض لأول مرة فى يوليو 1996، وعلقت نادية الجندى على الصورة بكتابة: "من كواليس فيلم اغتيال مع النجم محمود حميدة والمنتج محمد مختار".



نادية الجندى ومحمود حميدة

من ناحية أخرى أكد السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إلغاء الفقرات الفنية بافتتاح الدورة العاشرة بمعبد الكرنك اليوم 26 مارس وسيبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج.

الافتتاح يبدأ مساء اليوم الجمعة في الساعة التاسعة مساء ، وتقدم الحفل المذيعتان تسنيم رابح من السودان ومريم الفرجاني من تونس ، ويبدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري لمصر، ويعقب الفقرة الفنية كلمة للممثل محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان ثم كلمة لرئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ثم كلمة المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان ، ثم كلمة للأستاذة الدكتورة أماني الطويل عن اللجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة ، كما يتحدث عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ليجماني افريكا للإعلان عن مفاجأة، ثم كلمة السيد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ثم كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والتي ينوب عنها فيها الدكتور خالد عبد الجليل مستشار الوزارة لشئون السينما .