شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يسترجع ذكرياته مع المصارعة الحرة بـ "علقة سخنة" فى إحدى مبارياته. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من حين لآخر يحرص النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، على استعادة ذكرياته مع المصارعة الحرة، التي كان يمارسها قبل الانتقال إلى التمثيل في هوليوود، حيث أنه كان من اشهر لاعبي المصارعة في نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديد.

وفى صورة جديدة نشرها ذا روك، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، من احدى مبارياته الشهيرة أمام المصارع كيم شامروك، والتي ظهر فيها ذا روك، وهو يعانى من إصابة خطيرة حيث انغمر وجهه بالدماء من الإصابة الداخلية التي تعرض لها في المباراة.

وكتب روك على الصورة التي حظيت على اعجاب الكثيرين "لقد أحببت المصارعة وكانت تلك احدى المباريات الكلاسيكية، في هذه الليلة أخذت ضربة قوية تسببت في الحاق الضرر بالأوعية الدموية في رئتي مما تسبب في خروج الدماء، كين كان يظهر بعض ملامح التعاطف، ولكن في تلك الصورة كان يبدو عكس ذلك".



ذا روك يتعرض لضرب مبرح

وسبق ونشر ذا روك منذ عدة أسابيع، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مقطع فيديو يتحدث فيه عن صديقه المصارع والممثل ستيف أوستين، الذي طالما ما كان العدو اللدود له داخل حلبة المصارعة، وظهر ذا روك، في الفيديو الذى حصد مئات الالاف من المشاهدات خلال فترة قصيرة، وهو غارق في الدماء وسط المباراة التي انتهت بفوزه على أوستين بالضربة القاضية.