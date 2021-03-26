شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسيطر على سوق السينما وتعيد طرح أهم وأضخم سلاسل الأفلام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت السينما الصينية في الجزء الأخير من 2020 وحتى الآن أن تتصدر شباك التذاكر العالمي لأول مرة، حيث كان شباك التذاكر الأمريكي هو المتصدر المعتاد، وهذا ما أصاب صناع السينما حول العالمي بالذهول، حيث حملت جائحة كورونا مكسب سينمائي غير متوقع لدور العرض الصينية، ويبدو أن الصين لم تتوقف عند ذلك النجاح ولديها طوال الوقت خطط للاستمرار في التصدر قبل إعادة فتح السينمات في الولايات المتحدة.

وكانت الخطة الجديدة لصناعة السينما في الصين هي إعادة طرح أهم وأضخم الأعمال السينمائية، ومن هنا إعادة طرح فيلم "افاتار" والذي حقق منذ طرحه في 12 مارس الجاري، إجمالي إيرادات 44 مليون دولار حتى الآن، وبفضل المبيعات الأخيرة في الصين، استعادت ملحمة الخيال العلمي الآن تاجها من فيلم "Avengers: Endgame" كأعلى إيرادات فيلم في التاريخ، وكان احتفظ "أفاتار" بهذا اللقب لعقد من الزمن محققًا 2.7897 مليار دولار من المبيعات العالمية، ولكن في أبريل2019، تجاوزه فيلم "Avengers" بإجمالي 2.7902 مليار دولار، اطاح بـ"Avatar" ليعود متصدرا مرة أخرى بعد عرضه بالصين.

وبعد مرور أسبوعين علي طرح فيلم "افاتار"، تبين أن طرحه لم يكن بالصدفة بل خطة مدروسة من صناع السينما في الصين للتصدر بكل الطرق ، حيث تم الإعلان عن إعادة إصدار ثلاثية أفلام " Lord of the Rings" على التوالي في دور العرض الصينية طوال شهر أبريل في نسخ جديدة 4K و Imax و 3D ، وذلك في نفس توقيت الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لأول فيلم في الصين، وحسب موقع variety تأتي إعادة طرح "سيد الخواتم" بعد إعادة طرح فيلم "أفاتار" لجيمس كاميرون بعد 12 عامًا من طرحه في المرة الأولي، ولم يتضح حتى ألان إذا سيكون هناك إعادة طرح أعمال أخري ام لا.