كعب "مايا دياب" العالي يشغل الإنترنت

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"الخليج 365" من بيروت: أصدرت الفنانة اللبنانية مايا دياب أغنية منفردة مصورة جديدة باللهجة المصرية بعنوان "الكعب العالي" من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج شيرين خوري.

ومنذ أن بدأن الترويج للأغنية قبل أيام أحدثت دياب ضجة على مواقع التواصل حتى وصل وسم الأغنية "الكعب العالي" إلى المرتبة الأولى في قائمة الأكثر تداولاً على تويتر. وحققت الاغنية بعد ساعات قليلة فقط من إصدارها حوالي مليون مشاهدة على اليوتيوب.

ظهرت دياب في الأغنية المصورة وهي تستعرض مجموعتها الكبيرة من الأحذية ذات الكعب العالي.

وشكرت الفنانة اللبنانية جمهورها على مساهمتهم في نجاح الأغنية.



كما نشرت عبر حسابها على الإنستغرام ردة فعل والدتها على العمل الجديد.