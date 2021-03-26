شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بالبدلة فى كواليس "موسى" ويكشف موعد عرض البرومو الرسمى للمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رمضان من خلال تدوينه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، عن صور جديدة له من كواليس مسلسل "موسى" تميز فيها بارتداء البدلة، وذلك بعد فترة من الترويج للعمل ومشاركة متابعيه بأكثر من صورة تميز فيها بأكثر من مشهد بالجلباب الصعيدى، وهو زى الشخصية التى يقدمها خلال الأحداث وأكثرها كان يرتدى فيها الجلباب قبل ظهوره بالبدلة للمرة الأولى.



محمد رمضان على فيس بوك

كما كشف محمد رمضان عن موعد طرح البرومو التشويقى للمسلسل، وكتب: "الليلة ان شاء الله هتشوفوا الاعلان الرسمي لملحمة موسى رمضان 2021.. تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة انتاج تامرمرسي والمتحدة.. ثقة في الله نجاح أكبر من كل اللي فات".



صورة أخرى من كواليس مسلسل موسى

مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.



محمد رمضان بالبدلة خلال كواليس موسى

وكان محمد رمضان سلط الضوء قبل أيام على احتفاء الجمهور به قبل أيام باستقبال حافل أثناء تصويره لمسلسل "موسى"، فى الاسكندرية حيث ظهر فيه التفاف الجماهير حوله عبر الفيديوهات التى ينشرها على حسابه بموقع إنستجرام، وهو الأمر الذى ظهر جليًا مع شابة بكت من فرط فرحتها أثناء سلامها على رمضان.

وظهرت في الفيديو الشابة وهى تبكى، أثناء سلامها عليه، ما دفع رمضان لتقبيل رأسها ويديها، وسألها عن موبايلها لالتقاط صورة معها إلا أنها فاجأته بأنها ليس معها حالياً لينشر الفيديو عبر حسابه الرسمي.