شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مليون تغريده للمطالبة بعودة أفلام زاك سنايدر بعد طرح Justice League والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن عدد كبير من عشاق عالم DC للأبطال الخارقين، حملة ضخمة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، للمطالبة بعودة المخرج العالمي زاك سنايدر من جديد بعد عرض فيلمه الأخير Justice League منذ عدة أيام عبر منصة HBO محققاً نجاحًا كبيرًا.

الحملة التي دشنها عشاق DC، جاءت تحت هاشتاج #RestoreTheSnyderVerse، للمطالبة بالمزيد من الأفلام التي يبدع فيها سنايدر بدمج الأبطال الخارقين سوياً في عمل واحد، بعد نجاحه الكبير في Batman v Superman الذى طرح في 2016، وحقق نجاحا كبيرًا للغاية، ليتوقف عدة سنوات ومن ثم يعود من جديد ليفجر مفاجئة بفيلمه الذى لم يمر سوي عدة أيام على طرحه.

ووفقاً لموقع screenrant، فإن الهاشتاج الذى تصدر منصات السوشيال ميديا بعنوان #RestoreTheSnyderVerse، حظي على أكثر من مليون تغريدة من قبل عشاق عالم DC.

وكان تقرير لصحيفة فاريتى، قد كشف عن تسريب نسخة عالية الجودة للفيلم الجديد Justice League، عبر منصات الإنترنت والمواقع الخاصة ببث الأفلام، تزامناً مع عرضه فى دور العرض السينمائى.

ووفقا للتقرير فإن الفيلم الجديد تم تسريبه بنسخة عالية الجودة عبر الإنترنت، وهو ما سيسبب أزمة كبرى للقائمين على الفيلم الذى طال انتظار عرضه، وتم تأجيله عدة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وغلق دور العرض السينمائى فى الكثير من دول العالم.