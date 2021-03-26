شكرا لقرائتكم خبر عن غياب هند صبري عن تكريمها اليوم فى مهرجان الأقصر لإصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب النجمة هند صبرى، عن تكريمها اليوم الجمعة فى حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة، لإصابتها بفيروس كورونا، وتواجدها فى العزل المنزلى منذ فترة، وتنتظر شفائها خلال أيام قليلة لتعود لتصوير أعمالها الفنية.

ويكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ضمن فعاليات الدورة العاشرة 10 شخصيات مصرية دعمت المهرجان وساهمت فى نجاحه وتوطيد دعائمه منذ دورته الاولى وحتى دورته الأخيرة وهم: الدكتورعماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق الذي وافق علي خروج المهرجان للنور منذ تاسيسه، والسفير عزت سعد محافظ الاقصر الأسبق الذي خرج المهرجان خلال فترة رئاسته للمحافظة، كما يكرم المهرجان الممثل الكبير محمود حميدة رئيس شرف المهرجان لمدة ثلاث دورات .

ويُكرم أيضا من ضمن الـ 10 شخصيات الداعمة للمهرجان المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والدكتور مدحت العدل رئيس شرف المهرجان فى دورته السابعة والمنتج الدكتور محمد العدل والناقدان الكبيران فاروق عبد الخالق ومجدي الطيب والأستاذ محمد عثمان الخبير السياحي وعضو اللجنة العليا للمهرجان والسيدة نرمين شهاب الدين.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصرى الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، وكان قد أعلن المهرجان فى وقت سابق عن تكريم الفنانة هند صبرى والمخرج على عبد الخالق، والفنان القدير سمير صبرى والنجم محيى إسماعيل.