هند صبري وعلي عبدالخالق يغيبان عن تكريمهما بـ"الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

تغيب الفنانة هند صبري عن تكريمها اليوم في حفل افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والمقرر إقامته في معبد الكرنك.

ويأتي غياب هند بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والذي كشفت عنه قبل ساعات، على أن تتسلم الفنانة التونسية مريم الفرجاني التكريم عنها.

كما أعلنت إدارة المهرجان أن المخرج الكبير علي عبدالخالق سيغيب هو أيضًا عن تكريمه لظروف صحية، ويتسلمه عنه المخرج أمير رمسيس.

يشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان محيي إسماعيل، والفنان الكبير سمير صبري، والفنانة الكبيرة نادية الجندي.

تأتي الدورة العاشرة تحت شعار 10 سنوات من الخيال، وتحمل اسم الفنانة مديحة يسري "سمراء النيل"، ومُهداة للفنان محمود ياسين والفنان محمود المليجي.