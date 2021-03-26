محمد رمضان عن"موسى": "نجاح أكبر من كل اللي فات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرح البرومو الرسمي لمسلسله الدرامي"موسى"، مساء الجمعة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر رمضان، صورًا له بالبدلة من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الليلة إن شاء الله هتشوفوا الإعلان الرسمي لملحمة موسى.. رمضان٢٠٢١، تأليف ناصر عبد الرحمن.. إخراج محمد سلامة، إنتاج تامر مرسي والمتحدة.. ثقة في الله نجاح أكبر من كل اللي فات".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.