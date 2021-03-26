حُزن ودعوات ومطالب التبرع بالدم.. كيف تفاعل النجوم مع حادث قطاري سوهاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق عدد من نجوم الفن عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على حادث تصادم قطارين بقرية الصوامعة غرب بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، والذي أدى إلى وقوع إصابات ووفيات.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز تعليقات الفنانين على الحادث:

رانيا يوسف

‏غردت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها بـ"تويتر"، حول الحادث قائلة: "خالص العزاء لضحايا حادث قطار سوهاج، إنا لله وإنا إليه راجعون".

نبيل الحلفاوي

كتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر "تويتر"، قائلًا: "‏رحم الله ضحايا حادثة القطارين وبالشفاء للمصابين يا رب.. لطف الله بأهالي الضحايا وألهمهم الصبر والسكينة".

كندة علوش

‏الفنانة السورية كندة علوش تفاعلت مع الحادث وكتبت عبر "تويتر": " خالص العزاء لأهالي ضحايا قطار ⁧‫سوهاج‬⁩ ودعواتنا لجميع المصابين بالشفاء العاجل".

أحمد يونس

‏المذيع أحمد يونس طالب جمهوره ومتابعيه بسرعة التبرع بالدم لمصابي الحادث، وغرد: "التبرع بالدم في مستشفى طهطا العام والجامعه وسوهاج العام والمراغه لمصابيالحادث الاليم المروع".

مصطفى حجاج

وقدم المطرب مصطفى حجاج، التعزية لأسر ضحايا الحادث وتمنى الشفاء للمصابين، من خلال حسابه بـ"تويتر": " خالص التعازي لجميع أسر ضحايا حادث قطاري ⁧‫سوهاج‬⁩، ربنا يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأدعو الله أن ينعم بالشفاء العاجل لكل المصابين".

أحمد عيد

‏كما تفاعل الفنان أحمد عيد مع الحادث وعلق عبر حسابه بـ"تويتر" قائلًا: " البقاء لله في وفاة ضحايا ⁧‫قطار سوهاج‬⁩، وألهم الله ذويهم الصبر والسلون ونسأل الله السلامة للمصابين".



وأًصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانا عاجلا حول أسباب وقوع حادث تصادم قطارين بقرية الصوامعة غرب بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

وأضحت في بيان لها، الجمعة، أنه أثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية بين محطتي المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليهتوقف القطار.

تابعت: "في هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩، واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار ١٥٧، ما أدى الى انقلابعدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

وأشارت إلى أنه جار حصر الوفيات والإصابات بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوفعلى أسباب الحادث، وجار المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.