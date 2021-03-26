بسمة وهبة تحتفل بزفاف نجلها غدًا.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تستعد الإعلامية بسمة وهبة، غدا السبت، للاحتفال بزفاف نجلها عبد الرحمن.

ونشرت بسمة، صورة لنجلها وهو صغيرا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مين يصدق أن ابن إمبارح القمر ده فرحه بكرة.. يا رب وفق عبد الرحمن ابن بسمة وأسعده وعقبال أولادكم".

وحرص عدد من الفنانين على تهنئتها، وكتبت الفنانة رانيا يوسف:"يا حبيبتي ربنا يفرحك بيه ويتمله علي خير إن شاء الله وتشوفي ولاده وأحفاده كمان"، فيما كتبت الفنانة مي فاروق: "يا حبيبتي ربنا يتم له على خير ويسعده ويسعد قلبك بيه وتشوفي أولاده .. ما شاء الله لا قوة إلا بالله مبروك حبيبتي".

جدير بالذكر أن الفنانة بسمة وهبة تستعد لتصوير برنامج جديد من المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل ويحمل اسم "قنديل أم هاشم".