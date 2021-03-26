سمير صبري ومحمود حميدة ونادية الجندي يستعدون لحفل افتتاح "الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

يستعد عدد من نجوم الفن لحضور حفل افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتي من المقرر انطلاقها بعد قليل في معبد الكرنك.

وتشهد مدينة الأقصر تواجد الفنانة الكبيرة نادية الجندي، والفنان محمود حميدة والفنان محيي إسماعيل والفنان سمير صبري، وهم من المكرمين في الدورة الجديدة.

جدير بالذكر أن الدورة تحمل اسم الفنانة الراحلة مديحة يسري، بمناسبة مرور 100 عام على ميلادها، وتأتي تحت شعار 10 سنوات من الخيال، ومُهداة للفنان محمود المليجي والفنان محمود ياسين.