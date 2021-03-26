مي سليم تروج لشخصيتها في"لحم غزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

روجت الفنانة مي سليم، لشخصيتها التي تقدمها بمسلسل "لحم غزال" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشرت مي، صورتها على بوستر العمل عبر حسابها على تويتر، وعلقت : "‏شخصية شوق من مسلسل ‎لحم غزال.. رمضان 2021 علي قناة mbc مصر.. رمضان كريم.

مسلسل"لحم غزال" تدور أحداثه في قالب إجتماعي، ويخوض بطولة العمل: غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي.

"لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة ومن المنتظر عرضه في شهر رمضان 2021.