حب ورعب وكوارث.. كيف جسدت السينما حوادث القطارات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شهدت قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، منذ قليل، تصادم قطارين قادمين من الصعيد، وقال شهود عيان لـ"الخليج 365": إن قطارًا "مكيف" تصادم بأخر "مميز" من الخلف ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، وقال مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، إن الحصيلة الأولية لحادث التصادم بلغ حتى الآن 50 مصابًا، مشيرًا إلى أنه يجري حصر بقية الإصابات والتأكد من وجود وفيات من عدمه.

المشهد المأساوي الذي وقع اليوم، أثير في بعض الأعمال السينمائية، التي رصد صناعها أبرز الأزمات التي كان البطل الأساسي فيها عربات القطار، وفي هذا التقرير نستعرض لكم بعض من هذه الأعمال.

ساعة ونص

تدور أحداث الفيلم حول حادث قطار العياط الذي اشتعلت فيه النيران عند منطقة "العياط"، ساردًا من خلال أحداثه مجموعة من الحكايات الإنسانية التي تخص ركابه، مستغرقًا في ذلك ساعة ونصف الساعة، حتى ينقلب القطار بسبب موت سائقه، ويحاول بائع الشاي في القطار فصل العربة الخاصة بالقيادة عن باقي العربات لإنقاذ الركاب، وينجح بالفعل في ذلك ويضحي بحياته، ويسفر الحادث عن عدد كبير من الضحايا، بجانب إنقاذ البعض.

الفيلم بطولة إياد نصار وأحمد الفيشاوي وكريمة مختار وماجد الكدواني وسمية الخشاب ومحمد إمام وأحمد بدير وأحمد فلوكس وعمر متولي ورجاء الجداوي وأيتن عامر ويسرا اللوزي وسوسن بدر وفتحي عبدالوهاب وأحمد السعدني، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج وائل إحسان.

القطار

يتأكد سائق القطار إبراهيم من خيانة زوجته جمالات مع مساعده وزميله صبحي، ويقتلها بعد مواجهتها واعترافها له بخيانتها، ويقرر أن يقتل زميله الخائن، فيلحق القطار السريع في محطة أسيوط ويشتبك في عراك مع صبحي فيسقط الاثنان خارج القطار في أثناء سيره بسرعة عالية، يشاهد الحادث راكب سكير ويخبر غيره من الركاب فلا يصدقه أحد، ولا يتوقف القطار عند المحطات المقررة في طريقه إلى أسوان، ويتفشى الذعر والرعب بين الركاب، وتتوالى الأحداث إلى أن تصل طائرة هليوكوبتر تساعد أحد الشباب الذين يحاولون إنقاذ القطار، ويُدعى خالد الذي يتمكن من إيقاف القطار قبل حدوث الكارثة.

الفيلم تأليف محمد سعيد مرزوق وإخراج أحمد فؤاد وبطولة نورالشريف وميرفت أمين وأمين الهنيدي ويوسف شعبان ونبيلة السيد ووحيد سيف وصلاح نظمي وغيرهم.

نهر الحب

تدور الأحداث حول "نوال" وهي فتاة بسيطة تعيش مع أخيها المحامي الشاب ممدوح، الذي يقوم باختلاس مبلغ من العهدة الموكلة إليه؛ فيعلم "طاهر باشا" رب عمله بهذا الاختلاس ويطلب يد نوال أخت المحامي كنوع من الابتزاز، فتقبل نوال حرصًا منها على مستقبل أخيها وزوجته، ثم تنتقل نوال للحياة في جحيم مع رجل لا يعرف للحب معنى، حتى تُرزق بطفل، بعدها تسافر نوال لأخيها الذي سافر إلى الصعيد ليعمل بعيدًا عن تضحية أخته بحياتها لأجله، فتلتقي (خالد)، الحب الذي طالما حلمت به، وتنشأ قصة حب بينهما يُذاع أمرها في الأوساط الراقية.

ويلعب القطار دور العامل المساعد في نشأة قصة الحب بين نوال وخالد بطلا الفيلم، حيث تقابلا للمرة الأولى فيه، كما أنهت بطلة الفيلم حياتها بعد أن أقدمت على الانتحار بالوقوف أمام القطار.

الفيلم بطولة عمر الشريف وفاتن حمامة وعمر الحريري وزكي رستم وزهرة العلا وفؤاد المهندس وأمينة رزق، وتأليف وإخراج عز الدين ذوالفقار.

سيدة القطار

وهو إنتاج 1952، وبطولة ليلى مراد ويحيى شاهين وعماد حمدى وسناء جميل، وهو من إخراج يوسف شاهين، وتدور أحداثه حول مطربة مشهورة أثناء سفرها بالقطار يتعرض القطار لحادث، حيث ينقلب بها أثناء تصادمه مع قطار آخر جاء فى الاتجاه المعاكس.

قطار الليل

وهو إنتاج 1953، وبطولة سامية جمال وعماد حمدى وسراج منير وسليمان نجيب، ومن إخراج عز الدين ذو الفقار.

وتدور أحداثه حول قصة حب بين سامية جمال وعماد حمدى وتطاردهما عصابة مخدرات داخل أحد القطارات، وتم تصوير أغلب مشاهده بين عربات القطار وتعرضت حياة الكثير من أبطاله للخطر

الماضي المجهول

وهو إنتاج 1946، وبطولة ليلى مراد وأحمد سالم وبشارة وكيم وفردوس محمد، ومن تأليف بديع خيري، وإخراج أحمد سالم.

وتدور أحداثه حول أحمد علوى الثرى المعروف الذى يطمع أقاربه فى ثروته وأثناء سفره إلى الإسكندرية ينقلب القطار الذى يسافر فيه فيفقد الذاكرة.