وصول نادية الجندي إلى الأقصر استعدادًا لتكريمها في السينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وصلت الفنانة نادية الجندي إلى محافظة الأقصر لحضور حفل افتتاح الدورة الـ10 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم في معبد الكرنك.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيًا الفنان الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة ودعم من وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية هيئة تنشيط السياحة.

وكان قد أعلن المهرجان في وقت سابق عن تكريم المخرج علي عبدالخالق، والفنان القدير سمير صبري والنجم محيي إسماعيل والمخرج شيخ عمر سيسكو وتكريم السينما السودانية.