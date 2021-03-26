كندة علوش تعزي ضحايا حادث قطار سوهاج

ياسر رشاد - القاهرة - نعت الفنانة كندة علوش ضحايا حادث قطار سوهاج الذي وقع ظهر اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

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وكتبت "كندة" في تدوينة عبر حسابها قائلة : " خالص العزاء لأهالي ضحايا قطار سوهاج ودعواتنا لجميع المصابين بالشفاء العاجل".

يذكر أن وزارة النقل قد أكدت في بيانها اليوم، أنه أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر ـ الإسكندرية بين محطتى المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولون، وعليه توقف القطار.

وفى هذه الأثناء وفى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار 157 مما أدى

إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، وجار حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجار المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

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