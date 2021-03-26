(هند صبري) ترد على مهاجمي مشاركتها في نقل المومياوات| تطورات حالتها الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة هند صبري، على تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما ردت على الإنتقادات الموجهه لها عقب مشاركتها في موكب نقل الموميات الملكية، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

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وكتبت "هند" عبر صفحتها قائلة : "صباح الخير.. في البيت ومعزولة والحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي ان شاء الله من دور كورونا و اعود للتصوير..

ربنا يلطف بالجميع".

وتابعت : "افقت على سيل من الانتقادات والإعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل الموميات الملكية فوجب التوضيح : انا كتبت "فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم".. من اجتهد و قرّر اني مشاركة لوحدي ؟؟؟؟؟؟؟؟ هل يجوز ان حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ و لو فنانة واحدة هل

يعقل فعلا ان تكون مش مصرية ابا عن جد ؟".

أضافت : "هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، ومشاركتهم اكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلّم به ولا نقاش فيه".

اختتمت حديثها قائلة : "اكررها : فخورة اني أشارك بجزء صغيييير جدا جانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي لها بهذه المشاركة.. الّي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيّق.. مصر أكبر من كده بكتير نقطة".

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