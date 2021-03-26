غدًا.. عرض فيلم (قابل للكسر) بسينما الهناجر

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل سينما الهناجر "بساحة الأوبرا" التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف مساء غدًا، السبت، الفيلم الروائي "قابل للكسر"، سيناريو واخراج أحمد رشوان، وذلك في إطار التعاون بين قطاع الصندوق وجمعية الفيلم.

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السبت.. عرض فيلم "قابل للكسر" بسينما الهناجر

قصة فيلم "قابل للكسر"

تدور قصة الفيلم حول "نانسي" التي تستعد للهجرة الي كندا لتعيش مع اسرتها التي هاجرت، حيث تبدأ في إسترجاع ذكرياتها قبل السفر-من خلال أصدقائها وصديقاتها جذور تلك الذكريات- فيما يطرح الفيلم فكرة ضرورة سفرها، الا أن السيناريو يظل يؤرجح المشاهد بين هل تسافر

البطلة أم لا.

الفيلم انتاج 2020، بطولة : حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، محمد عبد الفتاح، مدير التصوير محمود لطفي، مونتاج جيهان مشير، موسيقي خالد شكري وديكور خالد الورداني.

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