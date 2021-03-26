هند صبري ترد على منتقدي مشاركتها في "الرحلة الذهبية"

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"الخليج 365" من بيروت: تعرضت الفنانة التونسية هند صبري لسيل من الإنتقادات بعد أن نشرت إعلان موكب المومياوات الملكية الذي سيشهد نقل 22 مومياء من المتحف المصري لمتحف الحضارة وعبرت عن سعادتها للمشاركة في الحدث، مما إستدعى منها رداً مسهباً عبر سلسلة من التغريدات قالت فيها: "صباح الخير .. في البيت و معزولة و الحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي ان شاء الله من دور كورونا و أعود للتصوير. ربنا يلطف بالجميع .. افقت على سيل من الانتقادات و الإعتراضات و التعليقات على مشاركتي في حدث #نقل _الموميات _الملكية فوجب التوضيح.. انا كتبت "فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم".. من اجتهد و قرّر اني مشاركة لوحدي ؟؟؟ هل يجوز ان حدثا بهذه الجلالة التاريخية ، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته ،تشارك فيه فنانة واحدة؟ و لو فنانة واحدة هل يعقل فعلا ان تكون مش مصرية ابا عن جد ؟ هذا الحدث يشارك فيه كل كبار نجوم مصر ، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته ،و مشاركتهم اكبر من مشاركتي بكثير و هذا أمر طبيعي و مسلّم به ولا نقاش فيه. واكررها :فخورة اني أشارك بجزء صغير جدا جانب كبار نجوم مصر و عبرت عن حبي لها بهذه المشاركة . الّي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط. و قاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته. #مصر أكبر من كده بكتير .نقطة.

وكانت هند صبري كشفت عن مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بتغريدة قالت فيها.

وكانت تغريدتها هذه قد أثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين متابعين وفنانين وشخصيات عامة إفترضت أنها منفردة ستمثل مصر في هذا الحدث.

يذكر أن الفنانة التونسية تنتظر تعافيها من فيروس كورونا لإستكمال تصوير دورها في مسلسل "هجمة مرتدة" المستوحى من ملفات المخابرات العامة المصرية وتشارك في بطولته الى جانب الفنان المصري أحمد عز. ومن المنتظر عرضه في رمضان.