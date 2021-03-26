شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يكشف عن شخصيته فى مسلسل "الإختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد فهمى فى أحداث الجزء الثانى من مسلسل "الإختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى كضيف شرف، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل على قناة ON، ونشر فهمي صورة له من كواليس العمل وكشف عن اللوك الذى يظهر به عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها معبرًا عن فخره بتلك المشاركة، حيث قال : "كان ليا الشرف أكون جزء من مسلسل الإختيار 2 شكرًا لكل القائمين على العمل"، وظهر فهمى وهو يرتدى زى ضابط شرطة ويقف أمام سيارة شرطة.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.