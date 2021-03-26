شكرا لقرائتكم خبر عن جيسون ستاثام يكشف عن بوستر فيلم Wrath Of Man قبل طرحه فى مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم جيسون ستاثام، عن البوستر الرسمي لأحدث أفلامه المفترض عرضه خلال شهر مايو المقبل، وهو فيلم Wrath Of Man حيث ذكر موقع screenrant أن النجم الشهير ينتظر بفارغ الصبر طرح الفيلم في الـ 7 من شهر مايو.

وتميز جيسون ستاثام خلال البوستر الرسمي للفيلم بظهوره منفرداً بدون أياً من النجوم المشاركين معه في العمل، حيث بدا عليه العبوث بصورة كبيرة، في حين تلطخت يديه بالدماء، مما يعكس الأكشن الذى سيطغى على الفيلم.



جيسون ستاثام

ويعتبر جيسون ستاثام واحد من أشهر نجوم الأكشن على مستوى العالم، حيث اعتاد على أن يكون من أهم ممثلي أفلام الحركة التي تعتمد على الفنون القتالية بالتحديد، وأضاف إلى جمهوره شريحة أكبر في السنوات السابقة بمشاركته في سلسلة أفلام fast and furious مع النجمين فان ديزل وذا روك.

واشتهر جيسون ستاثام ببطولة أفلام الأكشن في الألفية الجديدة حيث بزغ نجمه في مجموعة من الأفلام مثل The Mechanic و Crank بالإضافة إلى Death Race وغيرها من الأفلام التي حققت إيرادات بصورة كبيرة.

يذكر أن جيسون ستاثام من مواليد 26 يوليو عام 1967 وعمل فى مهن عديدة بجانب كونه ممثل، حيث اشتغل كموديل فى شبابه ، كما كان غطاس سابق، وكشف فى وقت سابق عن حبه للرياضة حيث خاض لفترة تجربة الملاكمة، وذلك بعدما حاول فى البداية لعب كرة القدم إلا أنه لم يفلح فى ذلك ليتجه لعالم الملاكمة الذى أحبه بصورة كبيرة وامتهنه لفترة فى بريطانيا، وهو الأمر الذى ساعده على تقديم الفنون القتالية فيما بعد بأفلام الأكشن الذى بزغ نجمه فيها.