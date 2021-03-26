“يحكي تجربةً صعبة مرت بها”.. عبير نعمة تكشف أسرار كليب “فلو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تحدثت الفنانة عبير نعمة عن كليبها الجديد “فلو”، الذي يحكي تجربةً صعبة مرت بها خلال عام 2020.

وكشفت عن تفاصيل الفيديو كليب وتجربتها التي قالت إنها “تحمل الكثير من الآلام والمعناة بالإضافة إلى قصص سيداتٍ كثيرات”.

وأضافت في حديثها لبرنامج B My Guest، أن “الهدف منه كان طرح عدد من القضايا التي لم تطرح من خلال أعمال فنية من قبل، كما يعد رسالة تضامن مع الكثير من النساء”.

وأوضحت تفاصيل تصوير عملين جديدين لها قريباً، من ضمنهم كليب جديد بمشاركة مروان خوري.

أما العمل الثاني فسيكون تعاوناً مع ريان الهبر.