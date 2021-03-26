15 مليار دولار ستنفقها العلامات التجارية على “المشاهير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: توقع موقع بزنس إنسايدر أن تنفق العلامات التجارية العالمية نحو 15 مليار دولار بحلول 2022 على المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهيرها، للترويج لسلعها وخدماتها.

وقال «إنسايدر»: «إن الشراكة مع المؤثرين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مألوفة للعديد من العلامات التجارية، لكن السوق تشهد تغيرات مستمرة، وعلى العلامات التجارية تطوير إستراتيجياتها التسويقية باستمرار، وفقا لتلك التغيرات».

وأضاف: «ونظراً لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر استخداماً في الحياة اليومية، وأكثر رسوخاً في مجال التسوق، فإن دور المؤثرين والمشاهير سينمو بشكل أكبر مستقبلاً، وسيصبحون وسطاء حيويين لتسويق منتجات الشركات التجارية الكبيرة، مع تحقيق عوائد فورية لهم وللشركات على حد سواء».

وتابع: «ونظراً لأن المستهلكين يقضون أوقاتاً أطول على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل، أيضاً، أن يقضوا بعض الوقت بالتفاعل مع المؤثرين والمشاهير»، مشيراً إلى أنه بحسب استطلاع لـ«ماي غلوبال ويب» فإن %96 من المستهلكين في أميركا وبريطانيا الذين يتابعون المؤثرين والمشاهير على مواقع التواصل، أصبحوا يتفاعلون معهم أكثر مما كان قبل تفشي فيروس كورونا.