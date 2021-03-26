خالد الصاوي يكشف عن طبيعة مرضه ولجوئه لطبيب نفسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان المصري خالد الصاوي حقيقة ما راج بشأن إصابته بورم في الدماغ، موضحاً أن طبيعة المرض والحديث عنه فُهما بشكل خاطئ.

وتابع، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، قائلاً: “في الواقع هو ورم ورا المخ مش في المخ.. بس طريقة الصياغة اللي اتكتب بيها اتقال كده لأنه ده اتشخص في أميركا”. وتابع الفنان المصري شارحاً أنه أصيب بمشكلة في أذنه اليمنى نتيجة تعرضها لموسيقى عالية صادِرة عن مكبرات الصوت، مما أدى إلى فُقدان جزئي للسمع فيها وحدوث طنين قوي.

وأوضح يقول: “أنا بقول الموضوع ده عشان أقول إن احنا أحيانا بنحتاج رقابة على الصوت اللي طالع من الأجهزة الصوتية، وتحديد حد أقصى لقوة الصوت اللي تقدر الأذن تستحملها”. وأضاف الصاوي أنه تأخر في زيارة الطبيب للكشف عن حالة أذنه مما أدى إلى تفاقم المشكلة، وقال:” أنا عرفت إنها باظت لما مراتي تيجي تكلمني أو الجرسون من ناحية أذني ديه مسمعش”.

واستطرد مشيراً إلى أن الحادثة هذه حصلت عام 2015، وظهرت مضاعفات قوية منها سماع طنين قوي في الأذن لدرجة فقدت القدرة على التركيز وسماع الأصوات الحقيقية وأضاف قائلاً:” فعملت إيه؟ بقيت ممشيها في سكة إنه ده لحن لعبد الحليم حافظ”.

وتحدث الصاوي عن تجربته في الذهاب لطبيب نفسي للعلاج من جنون الارتياب “البارانويا”، فقال: “أنا ذهبت لطبيب نفسي لمدة 3 شهور للعلاج من البارانويا.. هو اللي قالي كفاية أوي كده احنا اتكلمنا وفضفضنا أنت مش هينفع معاك أكتر من كده”. وشدد الصاوي على أن الطبيب أبلغه أن لا علاج لحالته وأنه “مجنون رسمي”، وأنه شخص يسير وراء الأوهام على اعتبار أنها حقيقة. ويشرح الصاوي أنه نتيجة هذه الحالة غالباً ما يسيء فهم الناس ويعتقد أنهم يحاولون إيذاءه فيتضارب معهم و يتوقف إلا عندما يوضحون له حقيقة نواياهم فيعتذر لهم.

ومن المقرر أن يخوض الفنان المصري خالد الصاوي سباق الدراما الرمضانية هذا العام بمسلسل “اللي مالوش كبير”، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، وغيرهم من النجوم.

يشار إلى أن برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني يعرض على شاشة dmc المصرية يومي الخميس والجمعة وقناة أبوظبي الإماراتية كل يوم جمعة.