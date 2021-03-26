“يديرها الحب”.. أسماء لمنور تحصد المزيد من النجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حقق كليب أغنية “يديرها الحب” للنجمة المغربية أسماء لمنور أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط على طرحه على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

ويتصدّر الكليب منذ إصداره قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في المغرب، كما وتحتلّ الأغنية المراتب الأولى في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وأغنية “يديرها الحب” من كلمات محمد المغربي وألحان الفنان مهدي مزين مع لمحة من التراث المغربي في لازمة الأغنية “راه ديتو” التي تعتبر “عيطة غرباوية”.

وظهرت أسماء لمنور في كليب الأغنية بدور مصممة أزياء مغربية تواكب آخر صيحات الموضة، وذلك خلال تحضير مفاجأة لمعاونتها في العمل، بقدوم خطيبها الذي يطلب يدها للزواج بطريقة خاصة تتناسب مع مهنة الخياطة وتصميم الأزياء.