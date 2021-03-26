مفاجآت نوال الزغبي لجمهورها لا تنتهي.. وهذا ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تنشغل النجمة اللبنانية نوال الزغبي بالتحضير للعديد من الأعمال الفنية، سبق وألمحت إليها أكثر من مرّة في لقاءاتها الصحفية وإطلالاتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وكشفت نوال الزغبي مؤخرًا في ردّ على أحد المتابعين عبر موقع “تويتر” أنها بصدد طرح أغنية جديدة باللهجة المصرية خلال الفترة المقبلة، على أن تُصدر بعدها أغنيتها اللبنانية “قلبي على قلبو” التي سبق وأعلنت عنها وتتعاون من خلالها لأوّل مرّة مع الفنان اللبناني زياد برجي.

إذا الفترة المقبلة ستحمل أغنيتين لجمهور النجمة الذهبية الذي ينتظر كل جديد منها بفارغ الصبر.

جدير بالذكر أن نوال الزغبي تواصل حصد نجاح كليب أغنية “عقلي وقف” الذي تعاونت فيه مع المخرج فادي حداد، حيث حقق العمل أكثر من 5 ملايين مشاهدة في شهر واحد.

وأغنية “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم.