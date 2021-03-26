مايا دياب تحتفل بـ”الكعب العالي”.. و”مليون شكرًا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حقق كليب أغنية “الكعب العالي” للنجمة اللبنانية مايا دياب أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة بعد 24 ساعة فقط على طرحه عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ويتصدّر الكليب منذ إصداره قائمة الفيديوات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب”، حيث يحتلّ المراتب الأولى في لبنان، ومصر، والإمارات وعدد من البلدان العربية ودول الإغتراب.

وفي أول تعليق لها على نجاح العمل، قالت مايا دياب: “مليون و٢٠٠ الف مشاهدة على يوتيوب ومليون شكرا على محبتكم.. وانا بحبكم أكتر”.

جدير بالذكر أن أغنية “الكعب العالي” من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة.

أمّا الكليب فهو من إخراج شيرين خوري، وتم تصويره بغرفة واحدة لكن تضج بالحياة من خلال الألوان والبهجة وآخر الصيحات التي تجذب أنظار كل محبي الموضة. وتظهر مايا دياب في الكليب وهي تستعرض الأحذية من جميع الألوان، التصميمات والموديلات.