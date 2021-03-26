كريسي تيغن تلغي حسابها في تويتر.. وما علاقة كريس جنير؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: قرّرت العارضة كريسي تيغن (35 عاماً) ترك موقع “تويتر” بعد أكثر من عقد في منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وخاطبت زوجة جون ليجند متابعيها البالغ عددهم 13.7 مليون مباشرةً يوم الأربعاء حيث أوضحت أسباب رحيلها المفاجئ.

وتأتي رسالة وداع كريسي المطولة وسط ردود الفعل العنيفة الأخيرة التي تلقتها بسبب تعاونها مع كريس جينر لإطلاق خط منتجات التنظيف النباتيّة.

واستهلّت بيانها كاتبةً: “مرحباً يا رفاق. كنتم عالمي لأكثر من 10 أعوام. أنا بصراحة مدينة بالكثير لهذا العالم الذي أنشأناه هنا. بدأت حقاً أعتبر العديد منكم أصدقائي الحقيقيين. ولكن حان الوقت لأودّعكم. لم يعد هذا المكان يخدمني بشكل إيجابي بل بات يؤثّر فيّ بشكل سلبي”.

وتابعت: “هدفي في هذه الحياة هو إسعاد الناس وأشعر بالم شديد عندما لا أجد نفسي أحقق هذا الهدف. لقد تم تصويري دائماً على أنني الفتاة القوية الجاهزة للمواجهة ولكني لست كذلك. رغبتي في أن أكون محبوبة والخوف من إثارة غضب الناس غيّراني عن الشخص الذي عرفتموه، وبتتُ إنساناً مختلفاً! وداعاً يا مغرّدين. أرجو أن تعرفوا أنكم كنتم محور اهتماماتي!”.

وأضافت: “أنا أشجعكم أن تدركوا وألا تنسوا أبداً أن صوتكم مهم. بغض النظر عما ترونه أو ما يصورونه الأشخاص أو نواياكم. تلقّيت العديد من اللكمات الصغيرة لدرجة أنها تحوّلت إلى كدمات عميقة في هذه المرحلة. لقد ارتكبت أخطاء على مدار الأعوام وأمام مئات الآلاف، وتمت محاسبتي عليها وتعلمت الكثير هنا”.

ولاحظت تيغن أنه على مدار 11 عاماً تقريباً في تويتر، قائلةً: “أشياء جنونية وحاسبت نفسي بسببها بقدر ما حاسبتموني. لكن الشيء الوحيد الذي لم أتعلمه هو كيفية حجب السلبية. أنا حساسة جداً، حسناً!؟ لا أريد أن أكون هكذا، لكنني كذلك!”.

وختمت: “أحبكم يا رفاق وأعتز بوقتنا معاً، أنا حقاً أحببت ذلك، كما أنني أكرهكم أيضاً”، وأرفقت تغريدتها الأخيرة برمز قلب.

بعد فترة وجيزة من نشر تغريداتها “الوداعية”، قامت تيغن بإلغاء حسابها رسمياً.

وفي الأيام التي سبقت حذف حسابها، كشفت تيغن أنها تعاونت مع كريس جنير لإطلاق مجموعة من منتجات التنظيف النباتية. وعلى الرغم من حماسها الواضح، امتلأت صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بالنقد بسبب ارتباط منتجاتها بعائلة كارداشيان.

ويذكر أنّ تيغن كانت النجمة الوحيدة التي يتابعها حساب الرئيس بايدن بعدما حظر حسابها الرئيس السابق ترامب. ولفتت الأخيرة انتباه الرئيس الأميركي للمرة الأولى عبر “تويتر”، بعد فترة وجيزة من تنصيبه من خلال تغريدة جاء فيها: “مرحباً جو بايدن، لقد حظرت من قبل الرئيس السابق لمدة 4 سنوات، هل يمكنني الحصول على متابعتك من فضلك”. ومما أثار الدهشة، أن بايدن حقق طلبها لاحقاً في اليوم عينه عبر الحساب الرئاسي الرسمي POTUS.

وشاركت تيغن سعادتها مع متابعيها، فكتبت: “يا إلهي، أستطيع أخيراً أن أرى تغريدات الرئيس”.

وأثارت تعليقات العارضة في كثير من الأحيان امتعاض الرئيس السابق دونالد ترامب خلال فترة ولايته، قبل أن يحظرها في عام 2017.

وأشار ترامب إلى تيغن بأنها “الزوجة القذرة الفم للمغني الممل” جون ليجند في تغريدة عام 2019. وردت تيغن بإهانة نالت الدعم من العديد من المتابعين.