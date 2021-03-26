شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "مستكة وريحان" و"كان واخواتها" بنادي سينما أوبرا الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الإحتفالات بيوم المرأة العالمي، يعرض نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر فيلمي " مستكة وريحان" و"كان واخواتها" للمخرجة دينا عبدالسلام.

وتقام الفعاليات على مسرح سيد درويش بدار اوبرا الاسكندرية اليوم الجمعة الموافق 26 مارس في تمام السابعة مساءا، وتدور أحداث فيلم "مستكة وريحان" حول جيران هما "مستكة" أرملة مسلمة عمرها 70 عاما، و"ريحان" أرمل مسيحى 67 عاما، ويعيش كل منهما وحيدا بشقته، ولهما أبناء انشغلوا عنهما بحياتهم وزيجاتهم.

وفيلم " كان واخواتها" يدور حول مجموعة من السيدات المسنات دومًا ما يذهبن في رحلات سويًا. نراهن يقصدن قرية الصيادين بمنطقة المكس بالإسكندرية لقضاء اليوم وأكل السمك، حيث يمر جدول الماء وسط البيوت المتراصة حاملا مراكب الصيادين بشباكها وأسماكها. القرية فقيرة، والسيدات يقاومن الوحدة والوهن، إلا إنهن يغمرن المجال بفيض محبتهن ومرحهن، فيما يزداد المكان بهاءً، فلقد ذهبوا إلى "فنيسيا" فهكذا يُعرف المكان عند من يرونه جميلًا وتتسع قلوبهم بحب الحياة.

وحصل الفيلم على أكثر من جائزة منها جائزة أفضل فيلم تسجيلي من المهرجان القومي للسينما، وجائزة أفضل فيلم من مهرجان شنيت السويسري الدولي للفيلم القصير، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي في مسابقة محمد بيومي لمبدعي الإسكندرية بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.

وعقب عرض الفيلم سوف تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد نبوي لمناقشة الفيلم بحضور المخرجة دينا عبدالسلام.

وتقام الفعاليات مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على أقصي درجات الأمن والسلامة للمشاركين مع الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.