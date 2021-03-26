شكرا لقرائتكم خبر عن بن بادجلى فى كامل أناقته بكواليس تصوير الموسم الثالث من مسلسل YOU.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجم العالمي بن بادجلى، في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لحظة تصويره مشاهد الموسم الثالث لمسلسله الشهير YOU الذى يجسد فيه شخصية جو جولدبرج الشهيرة.

وظهر النجم العالمى الذي يجسد بطولة سلسلة الإثارة النفسية، أمام أحد المطاعم برفقه النجمة العالمية تاتي جابريل، التي تظهر لأول مرة في الموسم الثالث المنتظر طرحه خلال الأشهر المقبلة.



بن بادجلي فى كواليس تصوير الموسم الثالث



كواليس الموسم الجديد

ووفقاً للصور التي نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجم العالمي صاحب الـ 34 عامًا، ظهر وهو يدفع عربة أطفال أثناء حديثه مع جابريل، وهو ما يشير إلى استقباله لطفل من علاقته الرومانسية الجديدة.

وكعادته ظهر بادجلى فى كامل أناقته في التصوير، حيث ارتدي قميص قصير باللون الأزرق الغامق وبنطلون أسود كلاسيكي، وأحذية جلدية تتوافق مع الملابس التي دائماً ما تكون متناسقة.



من كواليس المسلسل

يأتى هذا فيما انضم الممثل سكوت مايكل فوستر، الذى لعب دور البطولة فى Crazy Ex-Girlfriend إلى الموسم الثالث من سلسلة القاتل المتسلسل YOU التى تعرض على منصة نتفليكس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع deadline.

ويلعب فوستر، فى الموسم الثالث من YOU، دور رايان، وهو مراسل تليفزيونى محلى، تغلب على تاريخ من الإدمان، ولديه أسرار، بما فى ذلك سلوك متحكم يحتفظ به لأولئك الأقرب إليه وأى شخص يعترض طريقه.

المسلسل من بطولة بن بادجلى، امبير تشايلدرز، إليزابيث ليل، لوكا بادوفان، زاك شيرى، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، أدوين براون، كريس ديليا، جينا أورتيجا، فيكتوريا بيدريتي، مارييل سكوت.