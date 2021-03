شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تدعم الدراما والسينما بـ 1.9 مليار دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إطلاق خطة إسبانيا لدعم الفن وتقديم 1.6 مليار يورو (1.9 مليار دولار) في الفترة مابين 2021- 2025 للإنتاج السينمائي والتليفزيوني الإسباني، وتشجيع الصناع الأجانب على التصوير والإنتاج في أسبانيا، وتحويل إسبانيا إلى مركز للمواهب، ومن أوائل المستفيدين من البرنامج، وفقًا لتقارير الصحافة الإسبانية، ديزني ، التي طرحت الكوميديا الرومانسية "Besos Al Aire" ، كأول إصدار أسباني من Disney Plus .

وكانت قد ظهرت النجمة العالمية أورسولا كوربيرو، صاحبة شخصية طوكيو في المسلسل الإسباني La Casa De Papel، بشكل جديد للغاية، حيث نشرت مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام وهي تتحول الى عارضة أزياء وتضع أحمر الشفاه في أحدث ظهور لها.

وعلى جانب أخر من السينما العالمية كان قد تصدر فيلم مغامرة الرسوم المتحركة من ديزني "Raya and the Last Dragon" شباك التذاكر الأمريكي في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة، وهذا مما يكشف عن أن الأفلام العائلية تستطيع جذب جمهور السينما بهوليوود خلال الوقت الحالي، وذلك بعدما جمع الفيلم إيرادات بلغت 5.2 مليون دولار من 2261 دور عرض حتي ليلة أمس، وهو ما يمثل انخفاضًا ضئيلاً بنسبة 5٪ إيرادات الأسبوع الماضي.

ويرى صناع السينما أنه يجب توجيه الشكر لشركة ديزنى فى ظل الظروف الحالية، حيث أعادت فتح دور السينما في لوس أنجلوس وقت طرح "Raya and the Last Dragon"، ومنحت دور السينما الإذن باستئناف العرض في 12 مارس الماضي، لكن معظم عارضين الأفلام لم يتمكنوا من النهوض والتشغيل حتى الآن، حسب ما نشر موقع variety.