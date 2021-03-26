شكرا لقرائتكم خبر عن إيما ستون ترزق بطفلها الأول من زوجها الكوميدى ديف مكارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت النجمة إيما ستون، البالغة من العمر 32 عاما، طفلها الأول من زوجها الكوميدى ديف مكارى، حيث أنجبت، يوم السبت الماضى، فى لوس أنجلوس، لكن الزوجين لم يؤكدا بعد اسم أو جنس طفلهما.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لم يؤكد الزوجان بعد اسم أو جنس مولودهما الأول، لكنهما بلا شك مسروران، وذلك بعدما تم تصوير النجمة العالمية وهى تحتضن بطنها المنتفخ أثناء نزهة مع زوجها فى 30 ديسمبر الماضى، على الرغم من أنها لم تعلق على الأخبار في ذلك الوقت.



إيما ستون مع زوجها الكوميدي ديف مكاري

جاءت اللقطات المصورة بعد أن تم الكشف في ديسمبر الماضى عن انسحاب إيما ستون، من فيلم قادم يضم براد بيت، حيث كان من المقرر أن تلعب إيما دور البطولة في Old Hollywood epic Babylon لمخرج فيلم "لالا لاند"، المخرج داميان شازيل.

وانفصلت إيما ستون، عن فريق التمثيل للفيلم المشار إليه بعد تعارض واضح في المواعيد، وذلك بعدما استغرقت بعض الوقت للتفكير فى توفير الوقت اللازم لتربية طفلها الأول، فيما يتوقع أن تحل الممثلة الأسترالية مارجوت روبى، البالغة من العمر 30 عامًا، محل "إيما ستون" فى الفيلم الجديد.



إيما ستون

كان من المفترض أن يبدأ تصوير الفيلم في لوس أنجلوس قبل أن توقف جائحة فيروس كورونا، الخطط، لذلك من المحتمل أن يكون التغيير في مواعيد التصوير سببًا في حسم إيما ستون موقفها بالانسحاب من العمل.

وبدأت إيما وزوجها الكوميدى والكاتب والمخرج ديف، البالغ من العمر 35 عامًا، المواعدة لأول مرة في عام 2017 بعد لقائهما في مجموعة ساترداي نايت لايف حيث يعمل كمخرج، وأكد الزوجان خطوبتهما في ديسمبر 2019 عندما شارك ديف صورة الزوج على انستجرام مع إظهار إيما خاتمها.

وانتشرت شائعات في مايو الماضي لأول مرة عن أن إيما تزوجت سراً من مكاري عندما ارتدت خاتم زفاف خلال ظهورها على موقع يوتيوب مع ريس ويذرسبون، لكنها أشارت - آنذاك - إلى أنها أصبحت امرأة متزوجة، ثم تم تأكيد زواجهما في سبتمبر، بعد أسبوعين من رصدهم في نزهة في لوس أنجلوس.

وبحسب ما ورد كان من المفترض أن يقام حفل زفافهما فى منتصف مارس، لكنهما اضطرا إلى إلغائه بسبب جائحة الفيروس التاجى.