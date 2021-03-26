أمير طعيمة عن انتقادات مشاركة هند صبري في موكب المومياوات: اتفرجوا وبعدين قيموا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الشاعر أمير طعيمة، على الانتقادات التي وجهها البعض لمشاركة الفنانة هند صبري في موكب نقل المومياوات الملكية.

وغرد "طعيمة"، عبر "تويتر": "الناس بيقيموا حدث لم يبدأ وما شافهوش و ما يعرفوش أصلا المجموعة المشاركة فيه ولا فقراته ولا دور كل واحد فيه إيه ولا الشغل اللي معمول فيه".

وأضاف: "الرغبة في إبداء الرأي حتى لو مفيش أي معلومات بقى شئ غريب، عموما الحدث أكبر بكتير من كل المشاركين فيه واصبروا واتفرجوا بعدين قيموا".

وردت الفنانة التونسية هند صبري، على الانتقادات التي وجهها البعض لها على خلفية إعلان مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة، وقالت: "أفقت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل المومياوات الملكية فوجب التوضيح: أنا كتبت (فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم).. من اجتهد وقرّر إني مشاركة وحدي؟".

وتابعت: "هل يجوز أن حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا أن تكون ليست مصرية أبا عن جد؟ هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلم به ولا نقاش فيه".

وأضافت: "فخورة إني أشارك بجزء صغير جدا جانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي لهذه المشاركة، إلى فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيق، مصر أكبر من كده بكتير نقطة".