القصة الكاملة.. لماذا أثارت هند صبري الجدل عقب إعلان مشاركتها في الموكب الملكي للمومياوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الفنانة التونسية هند صبري، مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، في 3 إبريل المقبل.

بداية القصة

نشرت هند صبري إعلان الرحلة الذهبية التي تجوب شوارع القاهرة، وأعلنت مشاركتها وكتبت: "الرحلة الذهبية.. 3 أبريل موعد موكب المومياوات الملكية.. نقل 22 مومياء من المتحف المصري لمتحف الحضارة.. من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات.. والتحرك يبدأ بـ21 طلقة تحية لفراعنة مصر العظام، فخورة بمشاركتي في هذا الحدث التاريخي".

انتقاد مصطفى درويش

أعرب الفنان مصطفى درويش عن انزعاجه من مشاركة هند صبري في موكب نقل المومياوات الملكية، وكتب "درويش"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "طبعا مع حبي واحترامي وتقديري الكبير لهند صبرى وفنها، بس هو 100 مليون مصري معندناش حد يمثلنا فابنجيب أجانب يعني".

وأضاف في منشور آخر: "كبرو المواضيع بقي ووقعونا في الناس، بس أنا قولت حق ربنا لا هطبل ولا هكدب، أنا بحب هند جدًا وبحب فنها وبحترم حبها لمصر، بس بحب مصر أكتر وبحب المصريين أكتر وبحترم تاريخ بلدي أكتر وأكتر".

وتابع: "البيت أولى بيه أهله، عندنا ناس كتير تكون في الحدث ده، ليه ميكونش يسرا - سوسن بدر- روبي - حنان مطاوع - أسماء أبو اليزيد - منى زكي، ويبقي في علماء وأطباء ولاعيبة مثلا: مجدي يعقوب- محمد صلاح - رانيا علواني".

واختتم: "مصر مليانة قامات عالمية يا جماعة خلو الحدث ده يرجع السياحة اللي تعبت دي، أرجوكم استغلوا الحدث ده لمصلحة مصر فقط".

أمير رمسيس

المخرج أمير رمسيس حرص على الدفاع عن هند صبري، ورد عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "الحقيقة ما شفتش أسخف من موجة الهجوم على مشاركة هند صبري في موكب المومياوات، الزينوفوبيا (رهاب الأجانب) في اتفه صورها، بنتكلم عن فنانة قدمت أعمال من أهم أعمال السينما في مصر، محبوبة من المصريين كلهم".

وتابع: "لم يجد المخرج شريف عرفة بقدره أفضل منها لتجسيد شخصية حتشبسوت في فيلمه، ده أولا، ثانيا الحقيقة هو وجود هند خطوة عظيمة وشايفها مش كفاية وياريت يكون فيه غيرها عرب ودوليين كتير لأنه تراث للإنسانية زي ما هو تراث لمصر".

مصطفى درويش ينتقد مجددًا

حرص الفنان مصطفى درويش على كتابة منشور آخر، قال خلاله: "المعترض على كلامي براحة طيب.. أمك ماتت ترضى حد يغسلها ولا يدفنها غير أولادها اللي عايشين وحواليها، ولا تجيب أولاد مامتك الثانية هما اللي يغسلوها ويدفنوها وأهو كلكم أخوات، هل ده يصح؟".

أضاف: "أهو نفس القصة المومياوات دول أجدادنا ودي رفاتهم ينفع حد يدفنهم غيرنا أولادهم، بس كده دي كانت وجهة نظري بعيد عن أي شخص أو اسم أو بلد، واحترامي الكامل ليهم وآسف لو كنت سبب في أي دوشة ليكي يا هند مكنش قصدي فيكي شخصيا، أنا بحبك ومن جمهورك".

تابع: "اللي يعرف هند صبري يا ريت يوصلها ده لأني أنا معرفهاش شخصيا، واقفلوا القصة دي علشان تعبت من الشرح فيها".

رد هند صبري

في أول تعليق لها ردت هند صبري، على الانتقادات التي وجهها البعض لها، وقالت: "أفقت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل المومياوات الملكية فوجب التوضيح: أنا كتبت (فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم).. من اجتهد وقرّر إني مشاركة وحدي؟".

وتابعت: "هل يجوز أن حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا أن تكون ليست مصرية أبا عن جد؟ هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلم به ولا نقاش فيه".

وتابعت: "فخورة إني أشارك بجزء صغير جدا جانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي لهذه المشاركة، إلى فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيق، مصر أكبر من كده بكتير نقطة".