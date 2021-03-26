صور.. أحمد سعد رفقة علي الحجار وشقيقه: أبوهم كان مُعلمي وأستاذي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره ومتابعيه صورًا جديدة له رفقة الفنانين علي وأحمد الحجار، من الاحتفالية التي أقيمت أمس بدار الأوبرا المصرية.

وعلق "سعد"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "هذا الرجل العظيم له في وجداني الكثير، علي الحجار وأخوه الفنان القدير الذي أسعدني الحظ بالشغل معه، أحمد الحجار، وأكبر شرف لي أن أباهما كان المدرس بتاعي في المعهد العالي للموسيقى قسم الموشحات، الأستاذ العظيم الدكتور إبراهيم الحجار".

وكرمت وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم، في الحفل الذي أقيم أمس الخميس بدار الأوبرا المصرية، كلًا من الموسيقار محمد علي سليمان وجمال بخيت.