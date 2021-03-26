أول تعليق من هند صبري على انتقادات مشاركتها في الموكب الملكي لنقل المومياوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة التونسية هند صبري، على الانتقادات التي وجهها البعض لها على خلفية إعلان مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة.

وقالت "هند"، عبر "إنستجرام": "أفقت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل المومياوات الملكية فوجب التوضيح: أنا كتبت (فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم).. من اجتهد وقرّر إني مشاركة وحدي؟".

وتابعت: "هل يجوز أن حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا أن تكون ليست مصرية أبًا عن جد؟ هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلم به ولا نقاش فيه".

وتابعت: "فخورة إني أشارك بجزء صغير جدًا جانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي لهذه المشاركة، إلى فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيق، مصر أكبر من كده بكتير نقطة".

هند صبري تستعد لسباق رمضان بمسلسل هجمة مرتدة أمام النجم أحمد عز.