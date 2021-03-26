(الليلة) رحاب عمر تُحيي تراث أم كلثوم بقصر المانسترلي

ياسر رشاد - القاهرة - يُقيم المركز الدولي للفنون بـ قصر المانسترلي بالمنيل - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ضمن حفلات الموسم الثاني للمركز، حفل المطربة رحاب عمر، والتي تقدم ليلة فى إحياء ذكري وتراث سيدة الغناء العربي أم كلثوم، في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية.

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كلمات أحمد رامي، وألحان محمد القصبجي، "أروح لمين" عبد المنعم السباعي، وألحان رياض السنباطي، "أقولك أيه عن الشوق" كلمات عبد الفتاح مصطفى، وألحان رياض السنباطي، بالإضافة إلى موسيقى "أنا فى إنتظارك" لزكريا أحمد .

من هي رحاب عمر

جدير بالذكر أن الفنانة رحاب عمر واحدة من الأصوات المصرية التي بدأت مشوارها الفنى بدار الأوبرا المصرية،

شاركت بالغناء فى كورال الأطفال مع المايسترو سليم سحاب، ثم شاركت بفرقة عبد الحليم نويرة كصوليست متميزة من عام 2005م وإلى الأن.

كما شاركت في العديد من المهرجانات و الاحتفالات منها: قرطاج (2007)، مهرجان المألوف بالجزائر (2009)، القرين بالكويت ومهرجان الإكسبو بميلانو (2015).

كما شاركت ببطولة أوبريت الإسكندر الأكبر باليابان عام (2008)، وقدمت دور الملكة المصرية بمسرحية "إبن بطوطة" بطولة الفنان عبد الرحمن أبو زهره، تأليف موسيقي للمايسترو هشام جبر، والتي عُرضت بدار الأوبرا العُمانية (2014).

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