غدًا.. ندوة "التحول من الكلاسيكية إلى الرومانتيكية" بقصر المانسترلي

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف المؤلف الموسيقي هشام جبر، مدير المركز الدولي للفنون "بـ قصر المانسترلي" سلسلة محاضرات لتذوق الموسيقى العالمية، يلتقي مع رواد القصر ومتحف أم كلثوم، في السابعة مساء غدًا السبت، في ندوة بعنوان "القوالب الموسيقية والتحديات والحلول في أوائل عصر الرومانتيكية"، مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

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الليلة.. حفل رباعي "دي إميتشي" في ضيافة قصر المانسترلي

يُناقش ويطرح فيها "جبر" نقطة التحول بين الكلاسيكية والرومانتيكية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، وأهم العوامل

تفاصيل ندوة هشام جبر

التي أثرت فيهما، ومنها مبدأ العاطفة والانطلاق الذي ظهر حوالي عام 1770م في الأعمال الأدبية لكل من لـ هردر وجوته وشيللر، وكذلك الحركة الرومانتيكية في الشعر، والتأثر بمبادئ الثورة الفرنسية.

كما يطرح أهم التحديات التي واجهت المؤلفين الموسيقيين وأهمهم "بيتهوفن" الذي ظهر في العصرالكلاسيكي وأثر كثيرا في التحول بين العصريين، بالإضافة إلى التجديدات التي ظهرت على التأليف الموسيقي سواء في تناول

القوالب أوالهارمونية الكثيفة والجرئية وغيرها، وأهم المؤلفيين في تلك المرحلة ومنهم: هيكتور برليوز صاحب السيمفونية الخيالية، وفرانز ليست، فاجنر .. وغيرهم.

يُذكر أن "الرومانتيكية " ككلمة تصف مرحلة من مراحل التطور الفني، ترجع إلى أقاصيص الرومانس المتصلة بمغامرات الفروسية في العصور الوسطى بما إتسمت به من خيال رومانسي جامح ومن تعبير عن المشاعر الإنسانية والوطنية مثل دون كيشوت لثيربانتس، وقد تم إحياء هذه الأقاصيص في القرن التاسع عشر ضمن حركة احياء التراث التي قامت في هذا العصر.

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(تفاصيل) حفل رباعي "دي إميتشي" في قصر المانسترلي

رباعي "دي إميتشي" في ضيافة قصر المانسترلي