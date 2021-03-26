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(صور) فريق "أوتوستراد" يشعلون مسرح ساقية الصاوي

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ياسر رشاد - القاهرة - عاد فريق "أوتوستراد" على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي في مصر في حفلين متتاليين مساء أمس، الخميس، على مسرح النهر، بحضور أعداد من محبى الفريق الأردني مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بعد غياب دام لما يقرب من 3 سنوات.

 

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بدأ يزن روسان مطرب الفريق تقديم أول أغنية فى الحفل لأول مرة يقدمها على مسرح وهى "مافى وقت"، بالإضافة لأغنيات الفريق المعروفة منها "1000 و ألبير، مرسال، قلبي، استنى شوي، أنا بكرة معطل، احنا انحبسنا".

فريق أوتوستراد

تفاصيل حفل "أوتوستراد"

تفاعل جمهور اتوستراد بشكل ملحوظ مع الفريق وتلبيةً لكل محبى أوتوستراد قامت الساقية بفتح حفل جديد اليوم الجمعة في تمام الثانية والنصف ظهرًا.

فريق أوتوستراد

وعن اختيارهم لمسرح الساقية ليكون هو نقطة تلاقيهم مع جمهور مصر، قال يزن روسان: "إن الفريق يحمل للساقية مكانة خاصة ويسعدون بشدة في حفلاتهم بها".

فريق أوتوستراد

نشأة فريق أوتوستراد 

أوتوستراد من أبرز الفرق الغنائية المستقلة في الأردن وفى العالم العربى ككل، أوتوستراد فرقة موسيقية عربية متوسطية مستقلة من الأردن، تأسست الفرقة عام 2007

عبر صداقات أعضائها التي استمرت على مدى 16 عامًا.

فريق أوتوستراد

 تعرف الفرقة بأسلوبها الموسيقي المتأثر بأنواع موسيقية إقليمية وعالمية مثل الريغي والفانك والروك، وتستمد قوتها من نظم أغانيها باللهجة الأردنية.

فريق أوتوستراد

تستوحي فرقة أوتوستراد كلمات أغانيها من الحياة اليومية في الأردن حيث تغني قصص الحب والنضال والتعثرات المالية وتعاطي المخدرات والسجن والبحث عن الذات.

فريق أوتوستراد

تتجدد معاني كلمات أغاني أوتوستراد بمرور الزمن وتبدل السياقات التي تسمع فيها، وكذلك ألحان أوتوستراد الأصلية التي هي نتاج التجارب الجماعية لأعضاء الفرقة وعلاقتها بالواقع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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