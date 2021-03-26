(صور) فريق "أوتوستراد" يشعلون مسرح ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - عاد فريق "أوتوستراد" على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي في مصر في حفلين متتاليين مساء أمس، الخميس، على مسرح النهر، بحضور أعداد من محبى الفريق الأردني مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بعد غياب دام لما يقرب من 3 سنوات.

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بدأ يزن روسان مطرب الفريق تقديم أول أغنية فى الحفل لأول مرة يقدمها على مسرح وهى "مافى وقت"، بالإضافة لأغنيات الفريق المعروفة منها "1000 و ألبير، مرسال، قلبي، استنى شوي، أنا بكرة معطل، احنا انحبسنا".

تفاصيل حفل "أوتوستراد"

تفاعل جمهور اتوستراد بشكل ملحوظ مع الفريق وتلبيةً لكل محبى أوتوستراد قامت الساقية بفتح حفل جديد اليوم الجمعة في تمام الثانية والنصف ظهرًا.

وعن اختيارهم لمسرح الساقية ليكون هو نقطة تلاقيهم مع جمهور مصر، قال يزن روسان: "إن الفريق يحمل للساقية مكانة خاصة ويسعدون بشدة في حفلاتهم بها".

نشأة فريق أوتوستراد

أوتوستراد من أبرز الفرق الغنائية المستقلة في الأردن وفى العالم العربى ككل، أوتوستراد فرقة موسيقية عربية متوسطية مستقلة من الأردن، تأسست الفرقة عام 2007

عبر صداقات أعضائها التي استمرت على مدى 16 عامًا.

تعرف الفرقة بأسلوبها الموسيقي المتأثر بأنواع موسيقية إقليمية وعالمية مثل الريغي والفانك والروك، وتستمد قوتها من نظم أغانيها باللهجة الأردنية.

تستوحي فرقة أوتوستراد كلمات أغانيها من الحياة اليومية في الأردن حيث تغني قصص الحب والنضال والتعثرات المالية وتعاطي المخدرات والسجن والبحث عن الذات.

تتجدد معاني كلمات أغاني أوتوستراد بمرور الزمن وتبدل السياقات التي تسمع فيها، وكذلك ألحان أوتوستراد الأصلية التي هي نتاج التجارب الجماعية لأعضاء الفرقة وعلاقتها بالواقع.

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