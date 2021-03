شكرا لقرائتكم خبر عن صناع Spiral: From the Book of Saw: الفيلم سيبدأ موسم قوى بالسينمات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Lionsgate و Twisted Pictures عن موعد إصدار Spiral: From the Book of Saw، في جميع أنحاء الولايات المتحدة 14 مايو، حيث أكد الخبر رئيس التوزيع لمجموعة Lionsgate Motion Picture Group ، ديفيد سبيتز، قائلا: "مع افتتاح دور السينما في نيويورك ولوس أنجلوس وعودة رواد السينما إلى هوايتهم المفضلة ، تقدم Spiral لمسة جديدة لعشاق السينما..نحن فخورون بدعم العارضين بأحد أكثر الأفلام التي ننتظرها بفارغ الصبر. نحن واثقون من أن هذا الفيلم سيبدأ موسمًا صيفيًا للشاشة الكبير" و Spiral: From The Book Of Saw تدور أحداثه في الفصل الجديد المروع من القصة، يقوم مجرم وعبقري سادي بتنفيذ خطة صادمة لسفك الدماء من جديد، ليجد الضابط زيك وزميله ويليام أنفسهما في مواجهة جرائم من الماضي. والفيلم بطولة صامويل إل. جاكسون، ماكس مينجلا، ماريسول نيكولز، كريس روك، نازنين كونتراكتور، و دان بترونيجيفيتش.