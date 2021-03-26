شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يروج للأماكن السياحية والطبيعة الجذابة فى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد صبحى، مجموعة صور لعدد من الأماكن السياحية المصرية الخلابة، لتعريف متابعيه بها والترويج لتلك الأماكن الجميلة التي تتمتع بها مصر وقد لا يكون كثير من المصريين زاروها حتى الآن، منها كهف دجار في الواحات البحرية، والشجر الأخضر والطبيعة الخلابة في النوبة.



بوست محمد صبحى

ونشر محمد صبحى، مجموعة صور التقطت بعدسة كاميرا ابنته مريم، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب فى تعليقه عليها: "لما يسألوك تعرف مصر بلدك كويس؟.. يا ترى شوفت الأماكن دى وتعرفها؟".



الفيوم .. ماچيك لايك

وأضاف الفنان محمد صبحى، "للأسف معظمنا ما يعرفش فى مصر غير كام محافظة المشهورين، لكن 90% من سحر مصر لم نكتشفه حتي الآن.. إليكم بعض الصور بكاميرا مريم محمد صبحى التي قامت بزيارة هذه الأماكن".

ومن الصور التي نشرها الفنان محمد صبحى، تظهر قلعان مرسى علم، بمحافظى البحر الأحمر، وبحيرة النيزك الأسطورية، وماجيك لايك في الفيوم، والعديد من اللقطات الأخرى التى تبرز جمال النوبة ذات الطبيعة الخلابة.



اجمل مناظر النوبة



النوبة

وفى السياق ذاته، يشار إلى أن أولى الرحلات السياحية التى تنظمها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ضمن برنامج حملة " اكتشف مصر"، انطلقت من محافظة الفيوم، بداية الأسبوع الجارى، حيث أشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إلى أن هذه الحملة تم إطلاقها بهدف نشر الوعى السياحى والأثرى لدى كافة فئات المجتمع لتعريفهم بالمقاصد السياحية فى مختلف المحافظات المصرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية، وذلك بمشاركة عدد من شباب المدونين والمؤثرين المصريين المهتمين بالسياحة والسفر والذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة.

النيزك .. مرسي علم



قلعان مرسي علم



نيل النوبة

وأضاف أن برنامج الزيارة بمحافظة الفيوم سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام وأنه سيشمل قرية تونس وما بها من بساتين يعيش بها أنواع طيور نادرة، ومحمية وادى الريان، ومنطقة قصور العرب، والبحيرة المسحورة، وجبل المدورة، ومحمية حفريات وادى حيتان، والغابة المتحجرة، ووادى قطراني، وزيارة السواقى الشهيرة بالفيوم، وذلك مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية.

كما أوضح المهندس أحمد يوسف أن استعانة الهيئة بالمدونين والمؤثرين المصريين تأتي في ضوء اهتمام وزارة السياحة والآثار بتحديث آليات التسويق وإشراك المجتمع خاصة الشباب باعتبارهم شركاء في عملية الترويج السياحي لمصر، والاستعانة بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تأكيداً على دورها كأحد أهم الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم.



خضرة النوبة