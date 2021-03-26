هندي يستأجر أحد أكبر قصور لندن مقابل سعر خيالي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

وافق رئيس أكبر مصنع للقاحات في العالم، على استئجار عقار في مايفير في لندن، مقابل 69 ألف دولار في الأسبوع، وهو مبلغ قياسي للحي الإنجليزي الفاخر.

وقالت مصادر لوكالة “بلومبيرغ” إن أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي لمعهد المصل الهندي، استأجر قصرا على أحد أفضل الطرق في المنطقة من الملياردير البولندي دومينيكا كولشيك، مقابل نحو 50 ألف جنيه إسترليني (69 ألف دولار) في الأسبوع.

القصر هو أحد أكبر المساكن في الحي، تبلغ مساحته 25000 قدم مربع، (2322 مترا مربعا)، أي ما يعادل 24 منزلا إنجليزيا متوسطا. ويأتي مع بيت ضيافة مجاور ويطل ظهره على إحدى “الحدائق السرية” في مايفير، التي لا يمكن الوصول إليها إلا للمقيمين.

ستكون الصفقة بمثابة دفعة لسوق المنازل الفاخرة وسط لندن، الذي تضرر بأحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والوباء. تراجعت الإيجارات بنسبة 9.2% في السنوات الخمس الماضية في مايفير.

بوناوالا، لديه روابط طويلة الأمد بالمملكة المتحدة ودرس في جامعة وستمنستر بلندن، وفشل رجل الأعمال في محاولة سابقة لشراء فندق في مايفير وتحويل جزء منه إلى منزل، وقال في 2016 إن بريطانيا هي “بالتأكيد مكان أرغب في الحصول على منزل ثان به”.

بوناوالا ينتمي إلى عائلة من أغنى العائلات في العالم، تمتلك ثروة تبلغ 15 مليار دولار، معظمها مستمد من صناعة اللقاحات، وفقا لمؤشر “بلومبيرغ” للمليارديرات، وذلك بحسب “سبوتنيك”.