بعد تداول أخبار عن ثروتها الضخمة.. نادين نجيم: لو حد صدق هيغتالوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على بعض الأخبار المتداولة عن امتلاكها ثروة مالية ضخمة، قائلة: "الله".

وعبر حسابها بـ"تويتر"، أعادت "نادين"، نشر تغريدة جاء فيها: "ثروة نادين نجيم تكسر الأرقام القياسية، رسميا أصبحت مليارديرة"، لترد الفنانة اللبنانية قائلة: "الله العنوان حسسني بشعور لطيف اذا حدا صدق بيغتالوني".

من ناحية أخرى، تشارك نادين نسيب نجيم في رمضان المقبل بمسلسل "2020"، بطولة قصي خولي.

المسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، لكن توقف تصويره بسبب فيروس كورونا.