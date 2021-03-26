خالد الصاوي: عضيت كلب لهذا السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان خالد الصاوي إن فترة طفولته بها العديد من الذكريات التي لا تُنسى خاصة وأنه كان طفلا شقيًا.

وكشف "الصاوي"، خلال لقائه ببرنامج "السيرة"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، إنه ضرب على كلب في صغره: "عضيت كلب صغير، ولو كان (ولف) كان خلص عليا، عضيته لإني حسيت إنه كان هيعتدي عليا، أنا مش دموي لكن عصبي شوية".

وتابع: "كنت بتضرب من أبويا وأمي، ومفيش مرة كانوا بيضربوني إلا لما أكون عامل كارثة، وفي مرة ولعت في المطبخ وفي معمل المدرسة، وأخر حريقة عملتها كانت من سنتين".

من ناحية أخرى، يشارك خالد الصاوي في بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، ومسلسل "اللي مالوش كبير"، ومقرر عرضهما رمضان المُقبل.