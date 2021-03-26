أمير رمسيس عن انتقادات مشاركة هند صبري في الموكب الملكي: "مشفتش أسخف من الهجوم ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب المخرج أمير رمسيس عن استيائه من الانتقادات التي وجهها البعض للفنانة التونسية هند صبري، بعد إعلانها المشاركة في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة في 3 أبريل المقبل.

وكتب "رمسيس"، عبر حسابه بـ"فيسبوك": "الحقيقة ما شفتش أسخف من موجة الهجوم على مشاركة هند صبري في موكب المومياوات، الزينوفوبيا (رهاب الأجانب) في اتفه صورها، بنتكلم عن فنانة قدمت أعمال من أهم أعمال السينما في مصر، محبوبة من المصريين كلهم".

وتابع: "لم يجد المخرج شريف عرفة بقدره أفضل منها لتجسيد شخصية حتشبسوت في فيلمه، ده أولا، ثانيا الحقيقة هو وجود هند خطوة عظيمة وشايفها مش كفاية وياريت يكون فيه غيرها عرب ودوليين كتير لأنه تراث للإنسانية زي ما هو تراث لمصر".

جدير بالذكر أن هند صبري جسدت شخصية حتشبسوت في الجزء الأول والثاني من فيلم الكنز، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج شريف عرفة.